Ingrid Parra realizó su última aparición en el programa de Mega “Morandé con Compañía“. Esto, debido a que fue despedida, con motivo de una “reestructuración de contenido y personajes”.

Según indicó al medio LUN, “eso me dio un poquito de lata. Le dije a Ina (Sáez, productora del MCC) que me hubiera gustado saberlo antes para despedirme de mis compañeros, de la gente de iluminación, vestuario, camarógrafos, quizá del público”, expresó.

A pesar de esto, la actriz aseguró que encontró trabajo rápidamente en un “team de verano”, equipo con el que está recorriendo diversas ciudades del país.

“Lo encuentro genial, el team es totalmente diverso. Me he sacado muchísimas fotos, la gente es demasiado cariñosa, todos me conocían como la ‘Pekita del Morandé"”, indicó.

“Me encanta la dinámica. Mi horario de trabajo es de 17 hasta las 22 horas. Es rico, relajado. También soy encargada de difundir, a través de mi Instagram, dónde estamos ubicados. Llega harta gente”, detalló finalmente.