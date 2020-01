En una nueva emisión del programa de Chilevisión “Pasapalabra“, estuvo invitada la exparticipante del reality show “Protagonistas de la fama” Catalina Bono.

Bono se unió al equipo de Lucas y participó junto al comediante Ernesto Belloni, con quien adivinó diversos conceptos y cautivó a la audiencia con sus conocimientos.

Asimismo, la ganadora del reality realizó una íntima confesión al conductor del espacio, Julián Elfenbein, lo que hizo reaccionar inmediatamente al animador.

Esto, luego de que el conductor de CHV afirmara que “el año 2003 yo estaba enamorado de la Cata Bono, fue el primer reality…”, alcanzó a expresar, siendo interrumpido por Catalina.

“Espérate, tú no me puedes decir eso porque yo soy una mujer casada, pero yo estaba enamorada de ti cuando tú estabas haciendo tu programa…es verdad lo que te estoy diciendo”, contestó la cantante.

De hecho, aseguró que pensó en decirle la verdad la primera vez que visitó el programa, pero no se atrevió en ese momento.

“Ahora lo puedo confesar, yo te miraba por la tele y me gustabas. Una de las cosas que me gustaba de Julián era su chispa, su humor, su agilidad mental, y si bien no lo conocía en persona, me imaginaba que era un hombre alto, su rostro…”, dijo la artista.

Tras esto, Julián comenzó a bromear al respecto y se acercó a la mujer, con quien incluso bailó una romántica canción.