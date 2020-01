Tras retirarse del matinal “Buenos días a todos”, la animadora Marcela Vacarezza se ha dedicado a su familia, así como también a proyectos personales.

Asimismo, la esposa de Rafael Araneda se ha convertido en una activa usuaria de redes sociales, sobre todo de Twitter, plataforma donde constantemente está planteando sus opiniones sobre temas contingentes.

Pero hubo un comentario que realizó hace varias semanas atrás, que aún sigue dando que hablar y fue el relacionado con el “boicot” generado a la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

En aquella oportunidad, la exintegrante de TVN había expresado que la “ACES confirma nuevas movilizaciones para el 27 y 28. Parece que estos jóvenes no entienden que no todos piensan como ellos y que hay muchos que aún quieren rendir la PSU. Si esto no es fascismo (busque el real significado si no lo conoce) no sé qué es“, dijo.

Ante esto, la animadora fue nuevamente consultada por estos dichos, pero ahora por la plataforma de Instagram, donde aclaró sus palabras.

“¿Por qué dijiste que los estudiantes son fascistas?“, consultó una usuaria, quien fue rápidamente respondida por Marcela.

“No dije que los estudiantes son fascistas. Dije que la actitud dictatorial de imponer el boicot de una prueba pasando a llevar el derecho de otros es una actitud fascista”, aclaró.

Revisa la publicación acá: