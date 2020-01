Un singular momento fue el que protagonizó la duquesa de Cambridge Kate Middleton durante esta jornada.

La integrante de la Familia Real británica sufrió un percance a causa del vestuario que utilizaba. Todo comenzó cuando Middleton llegó hasta el hospital infantil Evelina London para presenciar el lanzamiento de un nuevo taller creativo para niños impulsado por la National Portrait Gallery, una organización benéfica que ella patrocina.

Es por esto que Kate decidió utilizar un lujoso tejido de dos piezas, pertenecientes a la firma Dolce & Gabbana.

No obstante, en su arribo la duquesa de Cambridge sufrió un pequeño percance, luego de que se ocasionara una ráfaga de viento que alborotó su falda.

Tras esto, Middleton rápidamente reaccionó y sujetó su falta, muy parecido a lo que hacía Marilyn Monroe, según informó el portal Vanitatis.

Kate Middleton avoids a wardrobe malfunction on a very windy visit to a children's hospital pic.twitter.com/givkkFBxlk

— The Sun (@TheSun) January 28, 2020