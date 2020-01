Durante la jornada de ayer, el exintegrante de la serie juvenil de Canal 13 “Amango” Kevin Vásquez generó gran cantidad de comentarios en redes sociales, luego de compartir una singular publicación donde alude al rostro de televisión Nicolás Copano.

Kevin decidió compartir una publicación realizada por Copano en su cuenta de Twitter hace varias semanas, donde el comunicador expresa que “esas personas que hablan del cuerpo de la gran cantante Mon Laferte y no del mensaje de la cantante Mon Laferte, ¿no les da vergüenza o pena ser así? ¿No les gustaría ser mejores, menos básicos? ¿No les gustaría tener talento? Porque la cantante Mon Laferte tiene eso y tiene coraje”, expresó en aquella oportunidad.

Posteriormente, en la imagen se puede ver que una persona responde al mensaje de Nicolás Copano y asegura que él es “el mismo que se burlaba de Kevin de Amango“.

Tras esto, bajo la publicación, el exchico “Amango” fue enfático en expresar que estos son los hechos que no había que olvidar, agregando que “gracias a ellos y sus burlas homofóbicas/ gordofóbicas pasó por momentos súper desagradables en mi niñez y adolescencia“.

Posteriormente Kevin editó la publicación y expresó que “aplaudo a la gente y a Chile en sí porque sé que está evolucionando su manera de pensar. Pero a lo que voy es que cuando aprendemos y nos hacemos un ‘mea culpa’ de nuestro actuar en este caso claramente hay afectados”, dijo.

A esto agregó que “en el mío fue de manera pública, se me faltaba el respeto sin razón aparente netamente por ser gordo y afeminado. Cuando cambiamos también viene una etapa de sanación en el cuál el pedir disculpas no está demás, disculpas que he esperado por más de 10 años. Seamos consecuentes”, cerró.

Respuesta de Copano

El presentador del programa “Cada Noche” en CNN Chile Nicolás Copano no quedó ajeno a esta publicación y decidió pedir disculpas públicas.

“Oh, hola Kevin. Nunca había leído que te había molestado, pero obvio que a la distancia tenías derecho a enojarte: una vez te pusimos en el clip de ‘el pueblo y usted’ de Pinochet y obvio que me hubiese enojado mucho. Sobre lo de gordo, también era gordo. Y obvio que me molestaba cuando me decían gordo. Así que nada, me equivoque no más”, comenzó expresando.

A esto agregó que “si te viera te pediría disculpas personales. Eramos más chicos y seguro de saberlo te invitabamos al programa. No me acordaba de eso. Creo que he dicho unas cosas que obvio molestan. Otras no. Pero si te molestaron en lo personal. Disculpas. Obvio”, cerró.

Revisa acá la publicación: