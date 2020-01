Martín Cárcamo y Diana Bolocco, a pesar de ya no trabajar juntos, tienen una consolidada amistad, la que se ve reflejada constantemente por redes sociales.

Así lo demostraron ambos, quienes compartieron bellas postales juntos durante la jornada de ayer, en compañía de cariñosos mensajes a través de sus cuentas de Instagram.

Cabe recordar que esta dupla animó el programa “Vértigo” de Canal 13 durante seis años, lo que fortaleció sumamente su amistad.

Sumado a esto, ambos son los rostros principales de la misma tienda de retail, por lo que siguen reuniéndose cada vez que pueden.

Bajo este contexto y en referencia a las postales, Diana acompañó los registros con el siguiente mensaje: “Te adoro amigo mío. Y te juro que no me importa que manejes a 60 en la carretera y con las ventanas abiertas. Eso es verdadera amistad. Contigo no se pasan penas @martincarcamopapic“, expresó.

Por su parte, Martín Cárcamo aseguró que “esta foto me encanta!! Refleja de cuerpo entero el espíritu de nuestra amistad 😍 !!! Siempre con una sonrisa“, dijo.

Tras esto, los seguidores de ambos no tardaron en comentar y emitir positivos mensajes: “Que foto más linda!”, “son lo máximo”, “Que lindo y se refleja lo mucho que se quieren y lo bien que lo pasan juntos”, fue la tónica de los comentarios que se generaron.

Revisa acá las publicaciones de ambos: