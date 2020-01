Una inédita historia fue la que relató la animadora Katherine Salosny en el programa “Abrazo de Gol” de CDF.

La exrostro de TVN reveló que, tras una entrevista realizada a Luis Miguel en los años 90, él la invitó a salir, aunque ella lo rechazó.

“Cuando me encuentro con hombres que me gustan, me voy para adentro, me chupo y me arranco. Por eso me arranqué de Luis Miguel“, confesó.

Palabras que causaron el asombro de Lorena Miki, animadora del programa, quien le consultó sobre este hecho, ya que ella creía que era falso.

Ante esto, Salosny aseguró que era verdad y que “él me invitó a salir y le dije que no. Lo he contado 200 veces y la gente se va a aburrir“.

Según relató la animadora, antes de entrevistar al “Sol de México”, quien ensayaba para su presentación en el estelar “Siempre Lunes”, ella lo esperó “con mi camarita, lo miraba tras bambalinas y estaban todos los gorilas (guardias) alrededor. Termina de ensayar a las cuatro de la tarde, sale con los gorilas y yo (era) chica. Debí haber tenido unos 24 o 25 años. De repente hace así (un gesto de coquetería con la cabeza)“, afirmó.

Finalmente aseguró que, tras finalizar la entrevista, “nos despedimos y me da un beso, pero con la mano acá”, dijo Katherine, señalando su cuello.