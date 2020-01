Un tenso momento fue el que se vivió en una nueva emisión del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, donde los panelistas e invitados abordaron la gestión del general Director de Carabineros Mario Rozas.

Cabe mencionar que en esta jornada estuvieron invitados el diputado Eduardo Durán y el exsenador Camilo Escalona.

Bajo este contexto, la conductora del espacio Monserrat Álvarez inició el debate consultado si, en el contexto de la “noche más violenta hasta el momento del 2020”, se podían evitar los saqueos.

“¿El pasado al costado del general Rozas soluciona algo? Por eso uno se pregunta, ¿tiene los recursos, es decir, el general Rozas está dirigiendo mal este proceso difícil? ¿Es un problema de liderazgo o la realidad de Carabineros es precaria, mal preparada? Quizás, general Rozas puede irse, ¿pero soluciona el problema?“, consultó la comunicadora.

Ante eso, Escalona expresó que “así como vamos, vamos mal, esto no tiene solución por el camino que vamos. Este fin de semana va a ver fútbol de nuevo, ¿qué va a pasar en los partidos de fútbol? Entonces aquí tienen que haber gestos. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Y lo segundo, porque no solamente se necesita un gesto, sino que se halla un diálogo y Carabineros no vaya a los estadios este fin de semana”, sostuvo.

Posteriormente, la periodista la consultó al diputado Durán si estaba de acuerdo con las palabras de Escalona.

Ante esto, Durán expresó que “en primer lugar nada muy buenos días. Como comenzó Camilo, también me corresponde dar las condolencias a la familia de Jorge Mora, el hincha de Colo Colo que falleció la noche del martes, pero su diagnóstico es incorrecto Monserrat: la salida del general…”, alcanzó a decir, pero fue interrumpido por la periodista.

“Yo no he hecho diagnósticos, sólo preguntaba”, aclaró rápidamente Monserrat, siendo respondida por Durán de la siguiente manera: “No soluciona este problema, porque ya hemos visto…”. No obstante, nuevamente fue interrumpido por Monserrat.

“Yo, ojo, yo sólo he preguntado, yo no estoy opinando sobre el tema, entonces no me ponga diagnósticos en mi boca que no he dicho”, dijo categóricamente.

Finalmente el parlamentario indicó que “me refería a la solución también que brindaba Camilo, no soluciona el problema que estamos viviendo. Ya se ha acusado al presidente, al ministro del Interior, al Intendente, ahora se pide la cabeza del general director y esto no soluciona en nada el problema (…) hay más de tres mil carabineros lesionados, y la institución esta sobrepasada. Aquí coincido con Camilo, hay que dialogar”, cerró.