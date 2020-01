Múltiples reacciones se han generado luego de la muerte del hincha de Colo Colo, llamado Jorge Mora, quien falleció tras ser atropellado por un camión de Carabineros.

Una de estas reacciones fue la del periodista y comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarello, quien aludió al fallecimiento del barrista en el bloque deportivo de Canal 13.

“La sensibilidad de la gente que está vinculada al fútbol, de los hinchas, está muy afectada por esta tragedia que ocurrió el día martes, pero evidentemente a él, a este muchacho a Jorge Mora, no lo mató el fútbol, lo mató un carabinero, lamentablemente, la tragedia de Chile que no sale de ahí, no salimos de ahí, que terrible”, puntualizó Juan Cristóbal.

Anteriormente también se había referido a este caso, asegurando que “no es el fútbol el que provoca la violencia, tampoco es el fútbol el que está dejando muertos en las calles. Es una represión desproporcionada. La sensación es que Carabineros está descabezado orgánicamente. No hay ningún tipo de procedimiento claro. Es muy atingente lo que dice Valladares en pedir la renuncia de Rozas”, expresó.

Revisa el momento acá: