El estallido social que vive el país ha afectado a miles de personas y quien se vio complicado de sobremanera es Luis Jara, el cantante y animador de “Mucho Gusto” que incluso pensó en irse del país.

En una entrevista con diario La Cuarta el conductor narró que entre la cobertura del matinal de Mega al estallido social y su fallido concierto de Navidad en Pedro Aguirre Cerda, su mundo se derrumbó.

Bajo este contexto, tomó la decisión de alejarse una vez más de los medios, lo que se suma al alejamiento que tuvo con el canal desde diciembre del 2018 a junio del 2019.

“No me arranqué de la TV ni tampoco escapé de algo. Simplemente, me di un espacio para entender hacia dónde voy y ver todo lo que me queda por jugar“, detalló el animador.

Esta distancia que tomó con los medios de comunicación se coordinó con un susto médico que pasó, pues a mediados de enero debió ser operado por un riesgo de trombosis.

“Me operaron en Santiago para evitar riesgo de trombosis. Ahora estoy de alta, pero con licencia y reposo por 20 días…“, sostuvo en la oportunidad.

En esta línea el cantante narró que ha logrado “volver a sus orígenes“, encontrando “muchas cosas que hoy le dan sentido a mi vida”.

Una positiva noticia que recibió fue su renovación con Mega, extendiendo su trayectoria en la señal por tres años más. “Ya hice uno y me quedan tres. Es un compromiso muy responsable y se me ha pasado volando“.

Su regreso está programado para el 2 de marzo, donde develó que volverá “conectado con la realidad, “lo que significa dar atención a espacios que la gente quiere que se cubran“.

En este sentido agregó: “Hacer televisión en el Chile de hoy representa una gran responsabilidad. La empatía con el resto es fundamental. Aunque eso no significa que no se pueda volver a la entretención”.

Por último reflexionó sobre la tarea de los rostros, donde sostuvo que no todo pasa por conectarse con la cabeza o con las noticias, sino también desde el corazón. “Hay millones de compatriotas que quieren ser escuchados”, sostuvo.