Fue el fin de semana cuando el humorista Roger Jara, más conocido como el “Huaso Filomeno” sufrió un percance en pleno show del Festival Nacional del Folclor de Chillán, el que lo hizo retirarse en medio de la presentación.

El humorista chileno fue víctima de varios piedrazos, debido a una manifestación que llegó hasta el lugar entonando cánticos a favor del estallido social.

Sobre esto, el humorista habló en exclusiva con el programa “El Rompecabezas” de Radio Agricultura, donde lamentó profundamente este hecho.

En conversación con el periodista Pedro Carcuro, Roger aseguró que “antes a los humoristas les tiraban tomates, huevos, ahora le tiran piedras, ¡qué terrible eso!”.

Asimismo, expresó que “pasé susto, la verdad es que quiero dejar en claro que el grupo que había ahí de 20, personas, de 25 personas no me fue a ‘funar’ a mí directamente, sino que era parte de una marcha, de una protesta que se había convocado a nivel nacional, y justo en la ciudad de Chillán, donde se estaba realizando en la Plaza de Armas el Festival Folclórico, fue donde llegó este grupo de personas con silbatos, con ollas, con la cuchara de palo, típica del estallido social, y estuvieron ahí a un costado del escenario, y estuvieron ahí durante todo el evento, a nadie dejaron trabajar”, aseguró.

Tras esto, declaró que “yo no sé por qué yo nomás pagué los platos rotos, y eso que las piedras no llovieron solamente para mí, sino que para el animador, para la cantante Gloria Simonetti, para todos y desgraciadamente no pude hacer mi trabajo, mi rutina de 40, 45 minutos”, indicó.

Polémico chiste en Olmué 2020

Posteriormente, el humorista se refirió al polémico chiste relatado en el Festival de Olmué, asegurando que “estamos muy sensibles, está la herida abierta, no se puede hablar de nada. Yo la verdad este chiste que se contó en Olmué lo he dicho varias veces, pero ya no se cuenta nunca más”:

“Creo que tengo la capacidad de reinventarme, de seguir haciendo otras cosas, sin tocar los temas delicados y la rutina que se hizo en Olmué, que fue televisada se quemó y ahí quedó esa rutina”, siguió relatando.

“Ahí hay un pequeño resquemor de parte del público femenino, las feministas, que les chocó ese comentario, ese chiste, que viene de parte de un ‘huaso’, de una caricatura, es un dibujo animado, que da su punto de vista que no quiere ofender a nadie”, explicó el “Huaso Filomeno”.

Finalmente, sobre su show señaló que “me sentí desprotegido, siendo que los Carabineros estaban ahí mismo, estaban al lado de la gente que estaban protestando. Ellos estaban ‘amarrados de pies y manos’ porque si ellos llegaban a llevarse a la gente, iba a quedar más la crema“.

“Yo mientras actuaba sentí dos piedrazos que sentí al lado mío, pero ya cuando llega el tercero, el que se ve en el video, yo dije ‘yo no puedo continuar, lo dejamos hasta aquí, por mi seguridad me retiro, permiso’, lo traté de hacer de una forma lo más diplomática posible”, cerró.