Pamela Anderson se separa por quinta vez: duró 12 días casada

Pamela Anderson (52) se separó después de estar apenas 12 días casada con el productor Jon Peters (74). Esta era su quinta boda.

La actriz lo confirmó a través de un comunicado, en el que se lee que decidieron “tomarse un tiempo aparte para reevaluar lo que quieren de la vida y uno del otro”.

“La vida es un viaje y el amor es un proceso. Con esa verdad universal en mente, mutuamente hemos decidido posponer la formalización de nuestro certificado de matrimonio y poner nuestra fe en el proceso. Gracias por respetar nuestra privacidad”, añadió.

Esta ruptura cuenta como separación y no divorcio, pues la pareja aún no tenía el certificado oficial cuando celebraron la boda, la que se celebró en enero.

Anderson y Peters se conocieron hace más de 30 años en la mansión Playboy y décadas más tardes decidieron retomar la relación. “Hay chicas hermosas por doquier. Podría haber elegido, pero por 35 años sólo he querido a Pamela. Ella me hace salvaje de una buena manera. Me inspira. La protejo y la trato del modo en el que ella merece ser tratada”, aseguró productor antes del matrimonio.

Los otros maridos de Pamela han sido el rockero Tommy Lee, el cantante Kid Rock, Rick Solomon (se separaron dos meses después) y, luego, con Solomon se volvieron a casar (duraron seis meses).