Daniella Chávez es la nueva confirmada para próximo estelar de Martín Cárcamo

Durante la jornada de ayer, Canal 13 confirmó a una nueva participante para el programa “Bailando por un sueño”, espacio que será conducido por Martín Cárcamo.

Se trata de la modelo y exconejita Playboy Daniella Chávez, quien se sumará a la competencia de baile.

Cabe mencionar que ya se habían confirmado figuras tales como Eyal Meyer, Felipe Vidal, Maura Rivera, Belén Mora, Sofía Camará, Ignacio Lastra y Gala Caldirola.

“Para no llegar tan de cero contraté a una chica para que me fuera a hacer clases por una hora, tres veces a la semana en mi casa. Fueron clases de salsa, merengue y otros ritmos que no bailo”, explicó a LUN.