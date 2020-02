La actriz chilena Ingrid Cruz “impactó” a sus seguidores de redes sociales con unas bellas fotografía junto a su hija Emilia.

La pequeña de 13 años deslumbró en las postales junto a su madre y sorprendió a los internautas con su increíble parecido.

Junto a los registros, la actriz lamentó que su hija haya crecido tan rápido: “Nada qué hacer… creció mi guagua, ya me pasó”, aseguró.

“Mi chancha… además de ser hermosa por dentro y por fuera eres mi mejor partner de la vida”, dijo la actriz.

Asimismo, Ingrid aprovechó de enviarle un mensaje a los usuarios de la plataforma, para que no le envíen “solicitudes” de amistad a su hija.

“A todos los jotes que le están mandando a mi hija solicitudes, tiene su ig privado y no sigue a nadie que no conozca, así q no insista“, declaró junto a las fotografías.

Revisa la imagen acá: