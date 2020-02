El importante papel que pudo obtener Vivianne Dietz en película junto a Arnold Schwarzenegger

La nueva entrega de la saga de Arnold Schwarzenegger, llamada “Terminator: Destino oculto“, se estrenó el pasado 14 de noviembre en Chile, la cual integró a actores tales como Diego Boneta, Natalia Reyes y Gabriel Luna.

Una de las actrices quien también pudo integrar la famosa cinta fue Vivianne Dietz, quien actualmente es protagonista de la teleserie de Mega “Yo soy Lorenzo”.

Esta noticia fue dada a conocer por la propia actriz, quien comentó a La Cuarta que “el año pasado me salió una oportunidad, fui a reuniones en Los Ángeles y todo”, aseguró.

No obstante, explicó que “por no saber inglés perdí un personaje para ‘Terminator: destino oculto"”. Vivianne detalló que “no tuve la educación pertinente para salir hablando (el idioma) desde el colegio“.

A pesar de esto, la actriz de Mega indicó que empezó a tomar clases de inglés: “Intento ir en la semana o a veces online, pero no lo dejo por nada. Igual estoy tranquila, vendrán más oportunidades”, declaró.