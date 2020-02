Fran Sfeir nuevamente lució su pancita de embarazada: fue aplaudida en las redes

Hace algún tiempo Francisca Sfeir y Juan Pablo Queraltó anunciaron que su familia se expandiría, anunciando que tendrían un segundo hijo.

“Estamos inmensamente felices. Me he sentido excelente, igual que con el embarazo de mi baby Amador. Lo que sí, es que me he sentido embarazada desde el día”, señaló en aquella oportunidad.

Ahora, desde una playa, la también cantante enseñó lo grande que está su pancita de embarazada en una nueva publicación.

“Baby on the way…“, escribió en la postal que, en tan solo cuatro horas, va por los 6 mil likes.

Aquí puedes ver su publicación: