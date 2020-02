Durante la semana en las redes sociales comenzaron a aparecer diversos “memes” del rostro de Canal 13 Francisco Saavedra, en donde lo acusaban de ir a comer los alimentos de familias de escasos recursos, principalmente las cazuelas.

Debido a la cantidad de mensajes que se originó, su nombre se transformó en tendencia en Twitter y en esta misma plataforma el conductor de “Lugares que Hablan” respondió.

“Detrás de tu IPhone 11 con el tiempo de sobra para twittear, anda a hacer algo por la vida, preocúpate de tus cosas flojas“, fue una de las furiosas respuestas que entregó “Pancho” en Twitter, que tras unas cuantas horas se cansó y se terminó autotrolleando.

“Me rindo, están muy buenos, no puedo con la risa, primero me pique y después me recague de la risa. Viajar y conocer y recibir el calor de hogar el sur es la raja ,, soy feliz con loque hago y si me agarran pal chuleteo un rato filo , están pa cagarse de la risa. En todo caso cuando viajen al sur no le vayan a rechazar un pan amasado o un plato de cazuela a la gente, eso sería un puñal en el corazón para ellos”, escribió el animador en Instagram, compartiendo múltiples memes que se viralizaron.

A esto se sumó una nueva publicación en donde se volvió a autotrollear, en una foto donde posó junto a sus colegas comiendo. “Con mi querido equipo de #LugaresQueHablan2020 comiendo, pero no cazuela jajajajaja“, sacando risas en los comentarios.

Aquí puedes ver sus publicaciones: