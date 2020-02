El pasado sábado por la noche el comediante Ernesto Belloni, conocido por su personaje de “Che Copete”, sufrió una dura jornada en el Festival de verano de Iquique, donde fue pifiado.

De acuerdo a usuarios de Twitter que dieron cuenta de lo ocurrido, el humorista solo duró 15 minutos sobre el escenario, donde debido a las incontables pifias, decidió abandonar el lugar.

Recordemos que “Kike” Morandé sufrió de un episodio similar en el Festival de Río Bueno, evento que se llevó a cabo hace unos días. El público del certamen también lo pifió, por lo que terminó bajándose del escenario.

A esto se suma la agresión que vivió el “Huaso Filomeno“, quien recibió un piedrazo en el “Festival Nacional del Folclor” en Chillán.

Che copete duró 10 minutos en el festival de Iquique; tuvo que virar por las pifias. Ernesto Belloni fuiste, erai, sepulta ese personaje adicto a la misoginia. Personajes así no pueden tener espacios en ningún lado.

Anoche Ernesto Belloni , Che copete fue pifiado en su rutina en el festival de Iquique no me pronuncio por la calidad,solo veía en la gente aburrimiento del ridiculo , el poeta tartamudo, vestido de vedette , flácido , en rutina añeja no era para la risa.

— jorge gomez (@galvezyferrari) February 9, 2020