Javiera Contador desclasificó cómo cuida su voz previo a Viña 2020: entregó alternativas

Javiera Contador debutará en el Festival de Viña del Mar el próximo 24 de febrero, pero esto no ha sido impedimento para que la actriz se presente en diversos puntos de nuestro país.

Un tema importante para estos artistas es el uso de su voz, la cual deben cuidar, más aún, frente a tantas rutinas.

En este contexto la comediante desclasificó, a través de Instagram, lo precavida que ha sido con este tema y cómo se cuida.

“Cuando pasa eso, las cuerdas vocales se secan mucho, entonces es súper importante hidratarlas“, señaló en la publicación.

Luego agregó: “La mejor forma no es tomando agua (que también es súper importante) sino con vapor. Así que ya saben ya: cuando estén con poca o sin voz pónganle bueno con vapor“, reveló.

En la imagen se ve Contador con una máquina que le permite aspirar vapor. No obstante, también señaló que se puede realizar mediante una taza o un termo. “Ojo que el agua no este muy caliente para no quemarse o con un nebulizador. Puede ser una agüita de manzanilla que también ayuda a desinflamar”, cerró.

Aquí puedes ver la publicación: