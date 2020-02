La noche de este domingo se realizó la edición número 92 de los Premios Óscar, reuniendo a múltiples celebridades de Hollywood en el Dolby Theatre.

Uno de los premios más ansiados es el de ‘Mejor Película‘, el cual se lo llevó la cinta surcoreana “Parasite“, comedia negra que narra cómo una familia pobre se infiltra en un hogar rico.

La película asiática se llevó cuatro estatuillas, entre las que se llevó la de Mejor Película, Mejor Película Internacional, Mejor Director y Mejor Guión Original.

Bong Joon-Ho, director de esta película, superó a Sam Mendes, Quentin Tarantino, Todd Philips y Martín Scorsese, directores que competían en la categoría de mejor película, por los cuales el surcoreano mostró admiración.

“Si la Academia me lo permite me gustaría buscar una sierra eléctrica y dividir el trofeo del Óscar en cinco y compartirlo con todos ustedes“, sostuvo Joon-Ho.

Mejor actor

Uno de los candidatos que mejor sonaba en las redes sociales para la estatuilla de “Mejor Actor”, era Joaquin Phoenix, quien obtuvo el premio tras su rol en “Joker”, confirmando los pronósticos.

“Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella”, narró en la ocasión.

Por otro lado los premiso de Mejor Actor y Actriz de Reparto fueron obtenidos por Brad Pitt (Once upon a Time in Hollywood) y Laura Dern (Historia de un Matrimonio).

Aquí puedes ver la lista completa de los premios:

Mejor Película: Parasite

Mejor Director: Bong Joon-ho, Parasite

Mejor Actor: Joaquin Phoenix, Joker

Mejor Actriz: Renée Zellweger, Judy

Mejor Actor de Reparto: Brad Pitt, Había una vez en Hollywood

Mejor Actriz de Reparto: Laura Dern, Historia de un matrimonio

Mejor Película Internacional: Parasite (Corea del Sur)

Mejor Película Animada: Toy Story 4

Mejor Documental: American Factory

Mejor Guión Original: Parasite, Bong Joon-ho, Han Jin-won

Mejor Guión Adaptado: Jojo Rabbit, Taika Waititi

Mejor Banda Sonora: Joker, Hildur Gudnadottir

Mejor Canción Original: (I’m Gonna) Love Me Again, de Rocketman

Mejor Corto Animado: Hair Love

Mejor Corto Documental: Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)

Mejor Fotografía: 1917

Mejor Diseño de Producción: Había una vez en Hollywood

Mejor Vestuario: Mujercitas

Mejores Efectos Especiales: 1917

Mejor Edición de Sonido: Ford v Ferrari

Mejor Mezcla de Sonido: 1917

Mejor Edición: Ford v Ferrari

Mejor Maquillaje y Peinado: Bombshell