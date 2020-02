La exbailarina de “Rojo, el color del talento” Chantal Gayoso fue confirmada en el nuevo programa de Canal 13 “Bailando por un sueño”, el que será conducido por Martín Cárcamo.

La destacada bailarina apoyará a la Fundación Portas, el cual es un establecimiento que ayuda a jóvenes de escasos recursos que estudian en la educación superior.

Bajo este contexto, Gayoso explicó las razones que la motivaron a cambiarse de Televisión Nacional a Canal 13 en entrevista con LUN.

“Cuando terminó la última temporada de ‘Rojo’ ya sabía de un nuevo estelar de baile, comenzaron las audiciones y me llegó el dato por una amiga. Fui y quedé. Si hay plataformas para los bailarines hay que aprovecharlas, sobre todo en época de crisis”, explicó.

Asimismo, la profesional detalló que recibió una oferta para ser parte del staff de Rojo, lo que rechazó, debido a que “preferí venirme para acá porque me sirve más para crecer, cambiar de aire y ver cómo trabajaba otra producción y también me llamaba más la atención“, relató Chantal al medio citado.

“Quizás no gané ‘Rojo’ pero cumplí cuatro temporadas, aprendí y me potenciaron mucho, gané reinados de belleza y agradezco todo, pero sentí que no había más oportunidades para seguir creciendo”, siguió comentando.