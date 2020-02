View this post on Instagram

Me llego esta foto y me cague de la risa. Hubo una ceremonia para el día de la madre en la moneda el año 2006. Llamaron a mi madre para reconocerla. Se tuvo que levantar a las 7 am Estaba furiosa!!!!!!! Me dijo : Qué premio es este por la cresta? Esta wea es por culpa tuya!!!!!!!!!! . Bostezo toda la mañana Y nunca supo dónde dejó el trofeo. Jajajajajaja. Doña alba era única.