La contundente respuesta de Selena Gómez ante cuestionamiento de Bad Bunny sobre sus raíces latinas

La cantante estadounidense Selena Gómez respondió ante los cuestionamientos del cantante de trap Bad Bunny sobre sus raíces latinas.

La artista se animó a responder las consultas de algunos famosos mediante la plataforma “Dazed“, entre las cuales se encontraba la de Bad Bunny.

“Tienes un apellido latino por tu papá: ¿sientes que al ser una estrella mundial representas a los latinos aunque tu música es en inglés?”, consultó el artista.

Ante esto, Gómez aseguró que “Cien por ciento. Siempre he hablado de dónde vengo. Valoro mucho mi apellido“.

Asimismo, declaró que tiene la intención de interpretar más canciones en español: “Eso es algo que voy a hacer con más frecuencia. Me gustaría hacer mucho más, porque no me lo tomo a la ligera. Me siento muy honrada de ser latina”, sostuvo.