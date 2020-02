El animador de televisión Cristián Sánchez constantemente comparte en sus redes sociales bellas fotografías de sus hijos Gracia y Facundo, recibiendo positivos comentarios de parte de sus fanáticos.

Pero hubo una fotografía que causó gran preocupación entre sus seguidores de Instagram, en la cual aparece su hija gracia, fruto de su relación con Diana Bolocco.

En la postal se puede ver a la pequeña con su mano en la cabeza, mientras disfruta de un helado. Junto al registro, el animador contó lo que había ocurrido.

“‘Papá, se me congeló la mente…’, un clásico! ¿A quién no le ha pasado, no?“, consultó.

No obstante, sus seguidores inmediatamente notaron que la hija de Cristián tenía una importante herida en el brazo, por lo que el animador tuvo que explicar lo que había sucedido.

“Que le pasó en su brazo, no hay respuesta”, “Que linda y que le pasó en el brazito”, “Que le paso en brazo😮”, “Que le pasó en su bracito? Ojalá esté bien!”, fue la tónica de las consultas que recibió.

“Lo del brazo fue una “herida de guerra” como ciclista… 🚲“, aclaró el animador.

