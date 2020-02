Canal 13 prepara el estreno de la versión chilena de “Bailando por un sueño” y una de sus participantes será la ex Rojo Maura Rivera lo que levantó sospechas de algunos que incluso hablaron de “injusticia” al ser una bailarina profesional.

Al respecto habló con el sitio Página 7 y dijo que “a mí se me va a exigir mucho más, lógico. Desde ya se me exige más en los ensayos y es súper válido que se me exija más que el resto, porque toda mi vida he bailado”.

“He participado en programas de baile, en competencias y en musicales. Me van a exigir más y están en todo su derecho. Yo lo haré lo mejor posible. Es entendible que sientan que tengo más ventaja, pero creo que acá la ventaja no va en que si yo he bailado más o menos que el resto. También hay gente que se puede superar y que puede crecer mucho“, dijo.