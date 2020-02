Un vergonzoso momento fue el que vivió ayer el animador de “Mucho Gusto” Joaquín Méndez. El argentino protagonizó un divertido momento mientras sus compañeros hablaban sobre sus panoramas para el Día de los Enamorados.

En este sentido, el panelista reveló cómo sería su cita ideal, tras lo cual terminó realizando un “striptease”.

“Señor, si usted quiere ser inconmensurablemente atractivo hacia las mujeres, preste atención”, dijo el argentino antes de llevar a cabo el show.

Luego de esto, el panelista se sacó la chaqueta y sus zapatos y comenzó a desabrochar su cinturón, momento en el cual sus compañeros se dieron cuenta de una insólita situación.

Cuando se bajó sus pantalones, su colega Begoña Basauri se percató de que la ropa interior del animador estaba sucia. “¡Pero Joaquín, tienes manchado!”, dijo la actriz.

“Eso no puede pasar (…) Si usted no tiene los calzones lavados no haga el baile sexy o evite esa parte”, dijo inmediatamente Joaquín.

Finalmente aseguró que la mancha era grasa proveniente de su moto: “La cadena, que tengo una nueva, me lanzó un poco de grasa y quedé así”, indicó.