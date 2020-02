Un singular comentario fue el que realizó Pamela Díaz, quien fue una de las invitadas a una nueva edición del programa de Chilevisión “Pasapalabra“, espacio que es conducido por Julián Elfenbein.

Todo comenzó cuando el conductor comenzó a bromear con el hecho de que la animadora ha asistido en varias ocasiones al programa de CHV.

“Como la Pamela es de la casa, nosotros estamos obligados a traerla, porque imagínate… 21 veces. Nadie quiere invitarla tanto porque el público se queja y dice ‘Julián ya llevó a su amiga Pamela Díaz’. Primero, no somos amigos. Segundo, ella está obligada por contrato a venir… “, expresó Julián, en medio de risas en el set.

Tras esto, le consultó al participante si quería que le cambiaran a Pamela Díaz, a lo que el hombre respondió que “por ningún motivo”.

Debido a esto, Pamela no dudó en lanzar un “palo” a Chilevisión y también a Julián: “Igual no le queda otra al canal, sino me tiene en ningún programa… no tienen mucha opción tampoco, pero bueno“, declaró la animadora.

“No sé por qué pero sabía que venía eso”, respondió finalmente Elfenbein.

Cabe recordar que “La Fiera” se quedó sin pantalla luego del fin de “Viva la pipol” y la no renovación del programa “La noche es nuestra”.