View this post on Instagram

El día del amor para mi tiene un nombre y apellido @marcelavacarezza_ Mi compañera, mi par, y mi soporte es Marcelita, y ustedes lo saben y hoy lo reitero con orgullo y satisfacción. Tenemos el privilegio de haber construido juntos una familia hermosa que le da sentido a nuestros desvelos y alegrías ❤️ TE AMO ❤️