“Krespita” Rodríguez reveló que sufre de un tumor cervical: aún no puede operarse

La destacada campeona de boxeo Carolina Rodríguez, más conocida como “Krespita“, está viviendo un difícil momento personal.

La reconocida deportista tiene con un complejo estado de salud, debido a un tumor cervical que le afecta.

De hecho, una de las íntimas amigas de “Krespita”, Ingrid Sepúlveda, conversó con el medio La Cuarta, y aseguró que la boxeadora “tiene que operarse pronto de la lesión, la que sale carísima. Clínica MEDS puede cubrir solamente una parte de esta, y estamos juntando lucas para la otra parte”.

La operación del tumor benigno cuesta aproximadamente 20 millones de pesos, según indicó el citado medio.

Debido a lo costoso de la cirugía la boxeadora organizará una peña bailable para reunir los fondos necesarios. Este evento se llevará a cabo el próximo sábado 29 de febrero y se realizará en el colegio Liahona de la comuna de La Florida.

El horario será entre el mediodía y las 02:00 de la madrugada, según afirmó La Cuarta.

Una de las animadoras que participará de este evento es Pamela Díaz, quien indicó que la boxeadora le dijo que “lamentablemente con mi situación actual, donde no he podido competir ni hacer mis actividades normales, no tengo para cubrir esa diferencia”.

“La ‘Krespa’ me mandó un mensaje, pues quería contar conmigo y me pidió que fuera a ayudar ya que nos conocíamos hace mucho tiempo en la televisión”, agregó Díaz.

“Llamé a Mario Velasco, Nacho Gutiérrez, José Miguel Viñuela, a Axé Bahía… la idea es armar un grupo bastante grande. El apoyo en redes sociales también es importante. Obviamente a nuestros deportistas no los pescan ni por si acaso, solamente los pescan cuando están arriba”, cerró.