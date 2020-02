El nuevo estelar de Canal 13, “Bailando por Sueño“, ya está casi completo y hace unas semanas se confirmaron los nombres de casi todos sus participantes.

Una de las bailarinas será Valentina Roth, la exchica reality y exgimnasta que, a través de las redes sociales, ha plasmado un gran dilema que enfrenta antes de ingresar al programa.

La ex “Calle 7” le consultó a sus seguidores sobre qué debía hacer, pues realmente está confundida. “Qué dicen, ¿me tapo mi tatuaje para bailar? Porque yo pienso que desconcentra mucho al jurado o a la gente que lo ve por TV. Y yo solo quiero que vean mi baile, no mi tatuaje”.

En la fotografía Roth está sentada en el suelo de lo que parece ser una sala de ensayo y ahí se aprecia el tatuaje que tiene en su brazo izquierdo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina (@valeroth28) el 13 de Feb de 2020 a las 1:20 PST



La publicación obtuvo divididos comentarios, aunque una gran parte aprobó que enseñara sus tatuajes, pues son parte de ella, por lo que no debía taparlos.

Una respuesta que destacó fue la de Belén Mora, comediante también conocida como “Belenaza”, que también participará en el espacio. “Si tú te tapai el tatuaje, yo me pongo una faja jajajaja“, escribió la integrante de “Morande”, obteniendo la respuesta de Vale Roth: “En algunos bailes si me lo taparé, es que me desconcentra demasiado”.