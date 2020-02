Por primera vez en su historia el Festival de Chanco fue televisado luego de que el municipio llegara a un acuerdo con el canal La Red.

Julia Vial y Eduardo de la Iglesia fueron los encargados de animar el evento que finalizó el pasado sábado, donde se contó con las presentaciones de Amistades Peligrosas, Ella Baila Sola, Los Gatos Negros, Grupo Hechizo y Memo Bunke.

Este último fue el encargado del humor, pero a casi 7 minutos del show las pifias comenzaron a sonar luego de que contara un chiste con una salida de dos amigas.

“¿Qué pasó?“, dijo Bunke mientras se escuchaban pifias, así como aplausos de quienes lo apoyaban. Esto desencadenó una reflexión por parte del comediante.

“Voy a decir algo. Yo sé que hay gente que a lo mejor no me conoce y hay gente que a lo mejor si lo ha hecho durante 20 años que he estado arriba de los escenarios“, partió comentando.

En eso, realizó una petición a quienes realizaban las pifias: “Le voy a pedir a aquellos que no les gusta mi show que pueden aprovechar de ir a comprar algo para comer, vayan a fumarse un cigarro, un pito, pero no por culpa de algunos que están pifeando no vamos a huev… al resto“.

Luego cerró con: “Ante todo respeto, porque es difícil pararse acá arriba compadre“, cerró el comediante, que bromeó señalando que su madre le había dicho que estudiara.

A pesar de este incómodo momento, Memo no logró convencer en las redes sociales, donde los internautas lo catalogaron de “fome”, y aseguraron que su show era el mismo que el de 20 años atrás.

Aquí puedes ver algunas de las reacciones:

Harto fome el memo #festivaldechanco — Roberto Arenas (@factorerre) February 16, 2020

#FestivalDeChanco Memo Búnke, sigue con la mosca!! No se renuevan Después reclaman porque las pifias!! — Maruli (@maruli15) February 16, 2020

Memo Bunke está fome de fomedad absoluta. #FestivalDeChanco — Sebastián Bravo Coddou (@bravocoddou) February 16, 2020