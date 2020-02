Raquel Argandoña explicó en “Bienvenidos” cómo fue el choque en que estuvo involucrada este martes en la comuna de Vitacura, en la intersección de Nueva Costanera y Alonso de Córdova. Y, como según dijo, ella fue la culpable.

La conductora del matinal de Canal 13 impactó con otro vehículo con patente de taxi, cuyo pasajero terminó con sangre de nariz por no ir con cinturón de seguridad, según explicó ella. Los demás involucrados, resultaron ilesos.

“Yo iba por Nueva Costanera, venía saliendo del canal y tenía que ir a buscar unos maquillajes para luego volver al ensayo de ‘Bailando por un sueño"”, relató.

“Fue rápido, no me fijé en una señalética. La responsabilidad fue absolutamente mía porque me borré (…) Yo siempre doblo en Casa Costanera y me equivoqué de cuadra, doblé una cuadra antes”, explicó .

Argandoña, además, contó qué hizo tras afrontar el choque, como llamar a su expareja, el abogado Hernán Calderón, con quien no hablaba hace cinco meses.

“Él me preguntó que por qué lo llamaba, a lo que yo le dije que ‘yo pienso que si me voy detenida tú te vas a preocupar de que la madre de tus hijos esté detenida…’ ¿y saben qué me dice? ‘A veces me encantaría que te detuvieran para la vida’. ¡Eso me dijo!“, expresó.