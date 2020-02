View this post on Instagram

Aquí estamos en Pingueral , siempre les cuento a las niñas que cuando era chica ( no hace mucho tiempo 😜 ) me bañaba en el mar en Dichato que está al lado … convengamos que el mar en mi región es un poco fresca y yo soy muy friolenta por lo que las niñas nunca me creyeron. Me hice la valiente y prometí bañarme … bueno … no me resulto …por lo menos logré meterme hasta las rodillas 😬 ….bueno un poco más abajo …