Hace algunos meses Chilevisión anunció la segunda temporada de “Yo Soy”, donde se busca al mejor imitador.

Millaray Viera y Jean Philippe-Cretton serán los encargados de conducir este espacio, el cual contará con un jurado de renombre. Hablamos de Antonio Vodanovic, Cristián Riquelme y Myriam Hernández.

Un dato que no se puede dejar pasar es el regreso de Vodanovic a la televisión, quien ha estado alejado de la pantalla chica por al menos cinco años.

“Fueron muy cariñosos, me invitaron y me fueron a buscar. Creo que el interés que demostró Chilevisión no lo había visto en mucho tiempo. Durante cinco años dije no a todo, hubo un momento especial y me tincó el proyecto… Pero yo guardaba siempre el bichito de talento chileno”, sostuvo el exanimador del Festival de Viña del Mar al portal Página 7.

No obstante, la nueva temporada de “Yo Soy” afectará a un querido programa de la misma señal. Nos referimos a “Pasapalabra”, quien contará con un día menos de su edición.

De acuerdo a la señal, el programa de talentos debutará el domingo 1 de marzo a las 22:00 horas, reemplazando en el horario al programa de Julián Elfenbein.

Hasta el momento se desconoce qué otro día se emitirá “Yo Soy”.