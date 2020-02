Hace algún tiempo el animador de Chilevisión Julio César Rodríguez inició una carrera en YouTube con su programa “La Junta“, en donde invita a diversos famosos a su casa, en un ambiente de relajo.

El primero fue el cantante Pablo Chill-E, donde el conductor de “Contigo en la Mañana” incluso fumó un cigarrillo de marihuana. Luego tocó el turno de Rakim y Ken Y y el tercero en visitar su hogar fue el joven cantante “Kidd Tetoon”.

Con completos fue recibido el joven que inició una carrera musical gracias a un viral y que se presentará en Lollapalooza el próximo 27 de marzo.

Si bien la tónica del programa ronda entre risas, también hay espacio para temas más serios. Matías Díaz, verdadero nombre del artista, se sinceró con JC Rodríguez y hablaron del tema del peso.

“Hasta como los 5 años era flaco, y después comencé a engordar. No me llevaba mal con mis compañeros, pero llegó un momento en que ya no me decían Matías, era el ‘Guatón’. Era un silencio que llevaba dentro, y me sentía discriminado”, partió comentando.

Y en esto, nació “Kidd Tetoon”. “Lo transformé todo en humor, esa rabia. Y dije ‘ hay que sacar a todos esos guatones que están en la casa, vamos a mover las tetas“, explicó el joven.

No obstante, la guinda del programa se encontró en el mini video que protagonizaron: “SKT un Blunt ft. Julio César“, el cual se encontrará disponible el día de hoy.

JC Rodríguez narró a diario La Cuarta que le costó realizar el movimiento de los “teta gang”. “Ahí me estuvieron enseñando a moverlas, pero estaba muy tonificado en el momento. Tuve que meterle mano para poder lograrlo”, cerró.