La actriz Soledad Cruz, que participó en la exitosa serie “Perdona Nuestros Pecados”, se convirtió en madre a finales de octubre del año pasado, y compartió bellas imágenes de su hijo en redes sociales.

Fue particularmente en su cuenta de Instagram donde la actriz compartió algunas postales de su hijo, aunque no recibió las respuestas que ella esperaba.

De hecho, en una de sus últimas publicaciones la actriz recibió una ola de críticas por la forma como lleva a su bebé.

“Por favor Sole investiga sobre el porteo ergonómico, no sabes cuanto bien le harías a tu bebé”, “me sumo a algunos comentarios y te invito a conocer sobre mochilas ergonómicas, y otra alternativas muy cómodas”, “me sumo al porteo ergonómico Sole, no es por molestarte y meternos en tu maternidad, es porque quizás no te lo han presentado o explicado. Esa forma de porteo le hace mal a tu guaguita”, “esa forma de portear es terrible. Le dañas caderas,espalda y genitales a tu hijo… Porfavor investiga sobre Porteo ergonómico“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: