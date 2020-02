A pocas horas de que se presente Ernesto Belloni en el Festival de Viña del Mar 2020, el comediante ya ha estado en el centro de la polémica por un singular video que compartió mediante sus redes sociales.

El artista hizo un “desesperado” llamado a los programas de farándula, para que éstos dejen de criticar sus rutinas, ya que esto le afectaba a él y a su familia.

“Quiero mandar un mensaje de paz a todos esos programas de televisión y radio que están destruyendo a la gente, destruyendo a los artistas, destruyéndose entre ellos mismos”, fue parte de lo que dijo Belloni.

Su video generó múltiples reacciones en redes sociales, criticando su mensaje. Una de estas reacciones fue la de la reconocida actriz Daniela Vega, quien respondió a este registro por medio de su cuenta de Twitter.

Si bien la actriz no mencionó al comediante con nombre y apellido, sí dio a entender que su mensaje era dirigido a Belloni.

“‘La importancia de llamarse Ernesto’. Seguro no lo leyó, quizá nunca supo quien lo escribió. Que has leído Ernesto ? Denigrar es una palabra cuyo significado quizá tampoco has podido leer en el diccionario. Tal vez porque en vez de leerla, la usas para ‘hacer reír’“, declaró la actriz.

Revisa la publicación acá: