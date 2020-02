Patricia Maldonado e imitación de Kramer en Viña 2020: “Me encanta que me suban a un espectáculo estando afuera”

Uno de los personajes que ocupó el humorista chileno Stefan Kramer en su presentación del Festival de Viña del Mar, fue a la conductora de las “Indomables”, Patricia Maldonado, quien fue parte del show del imitador.

En ese panorama, la ex panelista de Mucho Gusto se refirió a esta parte del show e incluso, le agradeció al ganador de las dos gaviotas del certamen musical.

“Me sentí muy contenta que me haya ocupado en su espectáculo, de hecho, sacó una frase mía del viernes, es decir que me subió a última hora a su presentación”, dijo Maldonado en las “Indomables” de Agricultura.

“Me encanta que me suban a un espectáculo estando afuera de él”, agregó.

Pero eso no fue todo, ya que Patricia Maldonado también aseguró que Kramer “no es una persona cómica, él es un tremendo imitador, él te caricaturiza muy bien, saca eso de ti, no existe uno como él en Latinoamérica, pero mi pregunta es ¿por qué cresta tiene que tomar otro camino?”.

Respecto a las críticas que recibió e incluso, las amenazas hacia su familia, Maldonado cerró diciendo que “la gente que lo quiere lo va a rechazar, no necesita ocupar ese recurso porque él es muy talentoso”.