Ana Gabriel puso el toque nostálgico en Viña 2020 y obtuvo Gaviota de Plata y Oro

La tercera jornada del Festival de Viña 2020 inició con la presentación de la cantautora mexicana Ana Gabriel, quien repasó sus míticos éxitos y contentó al público asistente.

En una presentación de más de una hora la “Diva de América” enamoró a la Quinta Vergara, llevándose todos los premios del show internacional.

Un acto que no pasó nada desapercibido fue el mensaje de la artista frente a la situación que enfrenta Chile y Latinoamérica, presentándose en el escenario con una bandera chilena.

En ese contexto Ana Gabriel señaló que si bien no le gusta la política, “no le gusta que los pueblos sufran“, sacando aplausos entre los asistentes, aunque generando divididas opiniones en las redes sociales.

Recordemos que Ana Gabriel tiene una amplia carrera musical que inició a mediados de 1974, recibiendo más de 13 premios a lo largo de su trayectoria.

Me encanta ver en la galería a las señoras coreando con el alma a #AnaGabriel #Vina2020 #ArribaMujeres 👊🏻💚

grande!!! @anagabriel tu discurso fue hermoso!!!! Te amo como cantas me reencuentras con mi niñez añorada😍😍

Ay Diossssss..Se me paran los pelos y me corto las venas…Ana Gabriel cantando ranchera…UFFFFFFF

Ana Gabriel es lo máximo, me tiene erizada desde el living de mi casa, no me puedo imaginar cómo se siente en la Quinta Vergara…. 😍 #Viña2020

— Ale (@alexandraferros) February 26, 2020