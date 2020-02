El lamento de Hugo Valencia tras cruce con Raquel Argandoña: “Cometí muchos errores haciendo farándula. Uno se vuelve loco”

Una de las postales que dejó el capítulo de “Échale la Culpa a Viña”, fue la tregua que realizó Raquel Argandoña con el opinólogo Hugo Valencia, con quien no ha tenido una buena relación en años.

“Estamos en alianza…Lo soportaré hoy”, dijo la panelista de Bienvenidos.

La reacción de Valencia no tardó en llegar y rápidamente aseguró que “yo cometí muchos errores durante los ochos años que he hecho farándula. Pero me llegó el alcachofazo hace un par de meses atrás, como varios que lo hicieron. Tú estás hablando de tu hija, porque yo hablé más de la cuenta2.

“Y si ella se sintió mal, o cualquiera de las personas que yo hablé mal en ese siento, nunca, primero, aunque no me crean fue mi intención”, agregó.

“Segundo, y lo digo honestamente y de manera muy seria, pido las disculpas pertinentes, porque corresponde. Porque muchas veces uno se vuelve loco, y por acaparar un titular, una portada, un recuadro, una caluguita en el diario, metes las patas”, cerró.

Cabe señalar que, situación está provocada por los dichos del comentarista de TVN, quien en 2018 aseguró que hubo un romance entre Kel Calderón y el actor Matías Assler en una fiesta, acción que fue negada por los antes mencionados y generó el problema.