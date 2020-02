A pesar de ser tremendamente ovacionado en la Quinta Vergara, Ernesto Belloni recibió ácidas críticas por redes sociales en relación a uno de los temas que tocó sobre el escenario, en el marco del Festival de Viña del Mar 2020.

Fue en la mitad de su show, cuando el humorista entregó un discurso en pro al movimiento LGBT, momento en que decidió “homenajear” al joven asesinado Daniel Zamudio.

“Gracias a ti, que diste tu vida, con respeto a la familia, te lo digo Daniel Zamudio, gracias a ti la ley protege a nuestra diversidad LGBT. Yo peleé por mi dignidad y la dignidad de mis compañeros y hoy me siento tan orgulloso que la diversidad esté entre nosotros, esté en nuestro país y en el mundo entero”, fue parte de lo que expresó Belloni.

Críticas en redes sociales

Fue justamente este comentario el que “indignó” a los internautas, quienes no tardaron en criticar al humorista, puesto que el joven no “dio su vida”, sino que “se la arrebataron”, según expresaron los propios usuarios de las plataformas digitales.

Su rutina fue homofobica y misógina, o ver a la chica que salía haciendo el papel de mujer tonta en todo momento para ti no lo es? Utilizar la imagen de Daniel Zamudio fue la gota que rebalsó el vaso.

La verdad no 😪. El comentario con respeto a Zamudio me pareció fuera de lugar. El no dio su vida por una causa, a el lo mataron 😒.

