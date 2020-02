La actuación de Ernesto Belloni en el Festival de Viña 2020 causó variadas reacciones. Mientras algunos aplaudieron la “reinvención” y autocrítica expuesta por el comediante, otros cuestionaron duramente la calidad del espectáculo que le significó obtener las Gaviotas de plata y oro.

Claudio Reyes, ex compañero del humorista que encarna a “Che Copete”, no tuvo piedad y destrozó la performance de su colega. “Lo encontré patético… No hubo humor, hubo unas escenas patéticas”, declaró en el matinal “Hola Chile” de La Red.

Bajo ese parámetro también hizo un juicio crítico de las presentaciones de Stefan Kramer y Javiera Contador. “Los contrataron para hacer humor, no para hablar de política, por que eso es muy fácil, caerle bien a la gente poniéndose del lado de la masa. Hagamos la pega para la que estamos contratados”, dijo.

“Tienes que hacer un discurso político para entrar a hacer humor y eso no puede ser. Se está coartando nuestro derecho, nuestra libertad, de hacer nuestro trabajo”, declaró el actor que caracteriza a “Charly Badulaque”.

Al cierre Reyes no se guardó nada y reveló que votará por la opción “Rechazo”. Además se refirió a la crisis política-social que afecta a Chile desde el 18 de octubre y no se guardó nada. “El mal llamado estallido social, que para mí es un estallido terrorista que lo están destruyendo todo”, manifestó.