Paul Vásquez homenajeó a los heridos de trauma ocular y descartó incluir a los políticos en su rutina

En la antesala de su presentación en el Festival de Viña 2020 programada para este jueves, Paul Vásquez habló de diferentes temáticas, en las cuales incluyó la crisis política-social que afecta a Chile desde el 18 de octubre y las actuaciones de sus colegas.

El ex integrante de Dinamita Show salió a la escena con una polera que tenía la consigna “8M” -alusiva al Día Internacional de la Mujerr- y se tapó un ojo en homenaje a los heridos con trauma ocular que han dejado las manifestaciones de los últimos cuatro meses.

Vásquez calificó la rutina de Ernesto Belloni como “notable” y afirmó que “el profe hizo eso, trabajó para el público de la Quinta Vergara. Su redención yo la encontré muy noble de su parte”, sostuvo.

El “Flaco” no quedó indiferente al actual momento de Chile y detalló las temáticas que abordará su actuación. “Mucha sangre, muchos niños mutilados, muchos abusos. Yo no puedo hacer risa de eso. No puedo…tampoco voy a cargar la mata con los políticos porque ellos no se merecen mi tiempo, de nombrarlos en la rutina para que la gente se ría”, afirmó.

“Ellos no han hecho nada. Hacen todo en cuatro paredes, no hacen nada, no han solucionada en los últimos cuatro meses, nada. Entonces yo no no voy a gastar mi rutina, mi tiempo. La gente se quiere reír y yo no voy a perder tiempo con político”, complementó Vásquez.

¿Teme alguna censura? “Créeme que lo hacen, lo van a saber”, advirtió.