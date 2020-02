Renata Ruiz anunció que se convertirá en madre: compartió bella fotografía

La reconocida modelo Renata Ruiz confirmó mediante su cuenta de Instagram, donde ostenta más de 99 mil seguidores, que se convertirá en madre por primera vez.

La ganadora del título Miss Chile el año 2005 compartió una bella postal donde luce su pancita, que ya cuenta con más de 600 “likes” en la red social.

“Ya se nota un poquitito? He estado esperando lo que se han sentido como años, para poder tomarme una foto con 🤰 pero no me sale 😅“, comenzó expresando junto a la postal.

A esto agregó que “me van a tener que esperar entonces un poco para hacer la foto oficial bueno? (Uds saben lo producida que soy yo)”, dijo la comunicadora.

Revisa la publicación acá: