Durante la jornada de ayer, el actor Claudio Reyes criticó duramente la rutina de Ernesto Belloni tras su presentación en el Festival de Viña del Mar 2020, manifestando que “lo encontré patético… No hubo humor, hubo unas escenas patéticas”, dijo al matinal “Hola Chile” de La Red.

Tras hubo, hubo varias reacciones, entre las que destaca la del humorista Pancho del Sur, quien arremetió contra Reyes en conversación con el matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

El humorista tildó de “violento” al actor y reveló antiguas acusaciones de violencia intrafamiliar.

Ante esto, la producción del matinal se contactó con Claudio Reyes para consultarle su apreciación sobre estas declaraciones.

Reyes no tuvo filtro y señaló que “para hablar con propiedad, hay que tener tejado de vidrio. Que se acuerde que gracias a mí entro al ‘Japening con Já’ como libretista. Cosa que no es porque es pésimo libretista”, declaró.

A esto añadió que “si a mi me buscan a la mala, a la mala me van a encontrar. Soy criado en una zona rural y hay dos cosas que se hacer, tirar piedras y lanzar cornetes”.

Respuesta de Pancho del Sur

El humorista regresó al estudio y decidió contestar a los dichos del actor chileno. “Claudio Reyes hace una apología a la cocaína. Tus vicios no los metas con otras personas, sé más hombre para decir las cosas. Dejé de trabajar contigo por tus vicios“, aseguró.

Asimismo, declaró que “a mí me pueden hacer exámenes en todos lados. En el pelo, en el cuerpo, en la lengua y no me van a encontrar nada”, cerró.