Patricia Maldonado repasa a los matinales y sus invitados: “Están sacando a todos los vejetes del sarcófago”

La conductora de las Indomables de Agricultura, Patricia Maldonado, repasó en el programa los matinales y sus invitados, los que para la animadora han tenido poca relevancia para lo que la televisión necesita.

“Algunos les hace muy bien porque los devuelven a la palestra y la gente puede decir, sobre todo los viejos que siguen presentes. Están sacando a todos los vejetes del sarcófago”, dijo.

En ese sentido, la ex Mucho Gusto aseguró que “no tengo la lástima por nadie, no llevo a un viejo a la ‘tele’ por lástima, lo llevo por trayectoria, por lo que fue y por el talento que tiene. El hecho que sea una persona de edad no pierde sus condiciones”.

“Qué rico que llevemos a gente que aporte y los jóvenes que digan que este tipo lo conocía, pero que no se diga ‘qué pena’, hay que darle el respeto que se merece”, complementó.

Otra de las que se sumó a estas palabras fue Catalina Pulido, quien en las Indomables de este jueves expresó que “es verdad que hay gente que salió del sarcófago pero que sigue pegada en los ’80, con ese ritmo televisivo y eso me parece latero, me parece un despropósito”.

En tanto, Claudia Schmidt cerró diciendo que “yo creo que tienen que estar ahí para que así te des cuenta que no tienen que estar en la TV. Siempre hay gente entretenida, pero hoy está todo muy rápido y no todo se visualiza”.