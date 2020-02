¿Quién estará en el Festival de Viña este jueves 27 de febrero?

Este jueves 27 de febrero es la penúltima noche del Festival de Viña del Mar. Luego de una jornada juvenil protagonizada por Pablo Alborán, Fusión Humor y Luciano Pereyra, este día estará marcado por la única presentación “anglo”.

El show en la Quinta Vergara lo abrirá Maroon 5, quien ya ha estado en Chile el 2012 y el 2016. Un día después se presentarán en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En el humor estará Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”. Pese a manifestarse su apoyo al estallido social durante la conferencia de prensa del certamen, dijo que en su rutina no apuntará a los políticos. “Tampoco me voy a cargar la mata con los políticos porque no merecen mi tiempo, no merecen nombrarlos en una rutina. No han solucionado nada en cuatro meses. Nada. No voy a gastar mi rutina. La gente se quiere reír y yo no voy a perder el tiempo con los políticos“, expresó.

Para finalizar, será el turno de romanticismo de Alexandre Pires, intérprete de temas como intérprete de “Ámame” y “Usted se me llevó la vida”.