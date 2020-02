View this post on Instagram

Ahora no me vengan a webiar porque muestro las pechugas! Amo mi cuerpo, mis cirugías, mis cicatrices, mis pifias, amo lo que soy! Amemonos mujeres! Para mi si andas con una burka o en topless por la vida eres igual de respetable!! Porque las mujeres somos lo más! 💕💕💕 @extensionesrapunzzel @atrevidisima_boutique