Quedó fascinado: Alejandro Sanz le envió mensajes a Pedro Ruminot y Denise Rosenthal

Este viernes terminó la 61ra edición del Festival de Viña del Mar con las presentaciones del reggaetonero Ozuna, el humorista Pedro Ruminot, la cantante chilena Denise Rosenthal y el grupo de cumbia Noche de Brujas. Todos cautivaron al público y se llevaron las dos Gaviotas (plata y oro).

Alejandro Sanz, quien vino a Chile en el marco de “#LaGira”, siguió muy de cerca el evento viñamarino y así lo demostró con efervorizados mensajes en sus redes sociales a los shows de Mon Laferte, Javiera Contador, Francisca Valenzuela, Pablo Alborán y Luciano Pereyra.

El intérprete de “Cuando nadie me ve” no se perdió la última noche y quedó “fascinado” con las actuaciones del ex integrante del “Club de la comedia” y la artista nacional.

Es más: el español festinó con uno de los chistes del cómico, cuestión que fue muy comentada en Twitter.

Que bueno Pedro Ruminot… jajajaja… comiste? #Vina2020 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 29, 2020

Denis tan linda 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 29, 2020

Me estremezco con la emoción de @monlaferte en #VinadelMar2020 felicidades artistaza ❤️🇨🇱 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 25, 2020

Ayer @franciscamusic remató el final del @elfestival

#Vina2020 con puro espectáculo. Recordando que la música es un instrumento de comunicación a nivel social con una fuerza imparable. Gracias Fran ❤ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 25, 2020