Ya han pasado dos meses desde que el comunicador Cristián Sánchez tomó la decisión de renunciar a TVN, abandonando su rol como animador de “Buenos Días a Todos”.

Ahora, con diario Las Últimas Noticias, reflexionó sobre su salida, sosteniendo que fue la “mejor decisión” que ha tomado, debido a que había perdido ciertas cosas mientras trabajaba en el canal.

“Estoy cada día más convencido que es la mejor decisión que pude haber tomado (…) La sensación de estar más liviano, de sentirme libre, es impagable“, narró.

A esto sumó cómo era su situación antes de dejar el canal, revelando que debió ir al psiquiatra y estar con medicamentos. “Me pasaba metido en TVN. Estaba completamente desequilibrado“, sostuvo.

En la misma línea agregó: “Lo bueno es que me di cuenta y tuve el coraje de decirle no al canal. La Diana fue súper apoyo. Me veía mal y me dijo: ‘la carga la vemos en el camino’“.

Cabe recordar que si bien el comunicador no se encuentra en TVN, sí está en otros proyectos televisivos, pero que le quitan menos tiempo.